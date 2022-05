Is it love ? Daryl

Lexi travaille depuis peu au service communication de Carter Corp. Lorsque, dans la même journée, elle apprend que son frère Jason a été admis à l'hôpital suite à un règlement de comptes, et qu'elle-même manque de se faire renverser par une Lamborghini conduite par l'homme le plus prétentieux qu'elle ait jamais rencontré, la jeune femme sent sa vie vaciller. Pour sauver son frère, Lexi dispose à présent d'une semaine pour rembourser 500 000 dollars à Maccini, le mafieux le plus influent de New York. Alors qu'elle pensait demander conseil à son meilleur ami et collègue, Matt Ortega, elle rencontre son jumeau, Daryl, un homme séduisant qui semble étrangement bien connaître ce milieu et lui offre son aide. Daryl Ortega, comme les initiales D. O. inscrites sur la carte de visite que le chauffard lui a glissée ce matin à travers la fente de sa vitre teintée Ce Daryl pourrait-il être la solution à tous ses problèmes ? Ou, au contraire sera-t-il celui qui causera sa perte ? qui causera sa perte ?