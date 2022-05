Cinq perles pour deux reines

Louis XIV : enquêteur dans sa propre cour ! 1683, le roi Louis XIV a 45 ans. Veuf depuis quelques mois, il a l'audacieux projet d'épouser sa maîtresse, Madame de Maintenon, en grand secret. En guise de cadeau de noces, il va faire monter en broche cinq perles d'un collier ayant appartenu à sa mère, Anne d'Autriche. Louis XIV confie à Bontemps, son fidèle valet, et à Louvois l'organisation de ce mariage. Mais Louis remarque bientôt qu'il manque au palais plusieurs petits objets ayant appartenu à la reine. Outré par ces larcins, qu'il considère comme des crimes de lèse-majesté, le roi décide de mener lui-même l'enquête, anonymement. Une formidable occasion lui en est offerte quand La Reynie, lieutenant général de la police de Paris, vient rendre compte au souverain des affaires du royaume et lui raconte l'arrestation d'un homme surpris dans son garde-meuble... et qui est le parfait sosie de Louis. Comprenant immédiatement comment tirer parti de cette ressemblance, Louis XIV fera endosser son rôle au sosie quand le vrai roi pourra déambuler incognito dans son propre palais. A charge pour le fidèle Bontemps d'instruire le faux roi...