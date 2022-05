Quatre soeurs : Quatre soeurs à New York

Avec ses trois soeurs Lou, Lisa et Luna, Laure, 12 ans, passe les vacances de la Toussaint à New York où leur père dispute son premier marathon. New York, here I am ! Elles visitent l'Empire State building, se présentent à la Statue de la Liberté et jouent avec les écureuils de Central Park. Mais elles découvrent aussi la pauvreté du dispensaire pour enfants où leur père est bénévole. Laure mobilise ses nouveaux amis américains et le chanteur Andie Lover pour récolter des fonds et faire de ce voyage une formidable aventure humaine à l'échelle de the Big Apple...