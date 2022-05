Quatre soeurs : Quatre soeurs en scène

Laure passe l'été chez elle avec ses soeurs Lou, Lisa et Luna, et leur jeune tante Caroline, car leurs parents médecins participent à une mission humanitaire au Sénégal. Comment échapper à l'ennui alors que les amis sont partis ? Les filles multiplient les loisirs, rencontrent des voisines. Bientôt l'idée d'une collecte et d'un spectacle autour de la culture sénégalaise s'impose à elles. Seront-elles à la hauteur de leurs rêves ? Leurs amies sénégalaises et les réseaux sociaux peuvent-ils les aider ?