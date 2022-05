A la cour d'Espagne, le règne de Charles II touche à sa fin, et le royaume chancelle. Les courtisans et les ministres profitent des circonstances pour s'enrichir. Mais le peuple, incarné par Ruy Blas, veille. Le héros éponyme revêt le costume de son maître, le roi, accède aux plus hautes sphères du pouvoir... et au coeur de la reine, qu'il aime secrètement. Hélas, il ignore qu'il est le rouage principal d'une entreprise de vengeance infâme ! A travers ce chef-d'oeuvre du drame romantique, pièce en cinq actes et en vers, Victor Hugo fait entrer la voix du peuple en littérature. -Objet d'étude : Le théâtre du xviie siècle au xxie siècle [Lycée]-Dossier pédagogique : Cinq fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre-Prolongement : Valets utiles, exploités ou déshumanisés : quelle humanité sous la livrée ? (corpus de textes).