Les imposteurs du bio

Afin de répondre à l'engouement pour le bio, et surtout mettre la main sur cette nouvelle manne, les multinationales de l'agro-alimentaire, devenues expertes en greenwashing, ont lancé une multitude de produits supposés bio, écoresponsables, éthiques et plus encore. Mais la réalité est édifiante : ces produits, souvent vendus avec des marges abusives, sont loin d'être tous bons pour la santé des consommateurs ou de la planète. D'autant qu'en France un tiers des produits bio sont importés de pays lointains où le laxisme voire la corruption sont de véritables fléaux... Une enquête décapante sur ces industriels du foodbusiness qui nous trompent inlassablement au détriment de notre santé... et de nos finances !