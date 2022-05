Poussin et le porte-monnaie - poche

Au voleur ! Poussin part à la poursuite de Grand Monsie qui lui a volé son porte-monnaie ! Sur la route, il croise Renard qui décide de l'aider. Mais comme il est fatigué, ni une ni deux, Poussin le fait plonger dans son gosier. Puis c'est au tour du loup et de Rivière... Car trois amis c'est au moins ce qu'il faut pour affronter Grand Monsieur, ses brebis, ses moutons et son feu ! Un conte-randonnée rythmé et savoureux, où les personnages avancent en cadence... mais chacun à son pas ! Avec cette histoire, Najoua Darwiche nous livre un joli message de solidarité, porté par les illustrations de Cécile Gambini.