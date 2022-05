Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau

Trouver en soi les ressources puissantes pour avancer, rebondir et atteindre ses objectifs de vie. Etre heureux peut aussi s'apprendre ! Vous ne le saviez pas, mais les échecs ont fait partie intégrante du chemin de vie de Fabien Olicard et ne l'ont pourtant pas empêché de trouver ce qu'on appelle le " bonheur ". En effet, chacun de nous a en soi des ressources puissantes pour avancer, rebondir et atteindre ses objectifs de vie. Voici ce que Fabien Olicard vous propose ici : Commencez par décontaminer votre cerveau, et entrevoyez alors une nouvelle réalité ! Assouplissez vos pensées, transformez vos échecs en réussites. Découvrez les 10 cachettes de votre bonheur (dans le début de votre journée, dans la joie pour les autres, dans la communication bienveillante...). Dans ce nouvel ouvrage, l'homme derrière l'artiste se confie sans fards pour mieux vous guider dans cette aventure. En refermant ce livre, vous serez la même personne... mais en bien plus heureuse !