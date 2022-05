Capitaine Hornblower : Le seigneur de la mer

1812 : l'armée napoléonienne contrôle les côtes de la Baltique. Pour Hornblower, qui a regagné l'Angleterre et vient d'épouser son grand amour, le répit est de courte durée. Nommé commodore, il est envoyé défendre les eaux du Nord avec une mission secrète : entraîner la Russie dans la guerre. Confronté à un climat périlleux, aux intrigues politiques russes et aux corsaires français, il devra faire preuve de ressources et de talents de négociateur insoupçonnés... Grand succès populaire du XXesup ; siècle, Le seigneur de la mer est le quatrième récit des aventures d'Horatio Hornblower, qui se prolongent avec Lord Hornblower.