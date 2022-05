"William Boyd imagine le tournage d' "un film à la con avec un titre à la con". Et c'est un bonheur". L'Obs Bringhton, été 1968. Trois personnages sont réunis pour les besoins d'un film : Talbot Kydd, le producteur, affronte comme il peut les embûches du tournage tout en se demandant comment sortir du placard. Anny Viklund, l'actrice principale avec une vie amoureuse déjà chaotique, voit réapparaître son ex-mari recherché par la CIA. Elfrida Wing, épouse délaissée du metteur en scène, combat sa panne d'écrivain à renfort de gin tonic. Ces trois êtres désemparés et attachants nous amènent dans les coulisses d'une vie marquée par la duplicité et la simulation. Un récit tendre et jubilatoire, qui restitue avec brio l'esprit des "Swingin' Sixties". Né au Ghana en 1952, William Boyd a enseigné la littérature à Oxford avant de se consacrer à l'écriture. Il est l'un des écrivains les plus doués de sa génération. Il partage son temps avec sa femme Susan entre Londres et la Dordogne. Tous ses ouvrages, dont La Vie aux aguets et Brazzaville plage, sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais par Isabelle Perrin