Virtualittés. Les victimes du Livre

Paru dans les colonnes du Figaro en octobre 1862, ce texte se révèle visionnaire à l'aune d'un phénomène devenu aujourd'hui prépondérant au sein de l'espèce humaine : les medias. Jules Vallès en décrypte ici, avec Le Livre, la gestation, les mécanismes, les influences et la manière dont les phénomènes d'identification aux personnages imprégnaient, il y a déjà 150 ans le corps social, façonnant les représentations, modifiant le rapport à la réalité. L'auteur inscrit pour l'histoire la première alerte à une possible tyrannie, de son temps l'Imprimé, demain pour nous, des univers refuges, virtuels et manipulables à souhait.