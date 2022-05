Quatre soeurs : Quatre soeurs dans la tempête

Avec ses soeurs Lou, Lisa et Luna et leurs parents, Laure, 12 ans, passe les vacances de février à Montfloury dans les Alpes du Sud. Le rêve ! Jusqu'à ce qu'une tempête de neige paralyse le petit village et coupe l'électricité. Solidaires des habitants, Laure et ses soeurs s'accommodent de la rusticité de leur chalet et se baladent en traîneau à chiens car les pistes sont fermées. Le beau temps reviendra-t-il avant la fin de leur séjour ? Laure pourra-t-elle passer son Etoile d'or ?