Vie et règle de saint Benoît

Ce petit ouvrage rassemble la Vie de saint Benoît, écrite par le pape saint Grégoire le Grand, à peine cinquante ans après sa mort (vers 593-594), et la Règle de saint Benoît. Deux textes relativement brefs et denses qui témoignent directement d'une des personnalités les plus marquantes de l'histoire de l'Eglise : saint Benoît de Nursie, patriarche des moines d'Occident, que le pape Paul VI a donné comme Patron spirituel au continent européen. La vie de saint Benoît, telle que racontée par le pape Grégoire, n'est pas une biographie au sens moderne. Le pape brosse le portrait de saint Benoît du point de vue qui lui paraît convenir davantage, celui de la mystique, car la vie de saint Benoît était plongée en Dieu, acteur principal de son parcours spirituel. Nous recevons ainsi une icône de saint Benoît plus qu'un portrait fidèle où les gestes merveilleux rapportés servent d'exemples et de leçons pour une vie chrétienne vécue en plénitude. Quant à la Règle qui, par la sagesse de vie, l'équilibre et le sens de l'organisation, déborde le cadre strictement monastique, saint Grégoire écrit ceci : "De fait, il écrivit pour les moines une Règle, célèbre pour son équilibre et sa clarté. Vraiment, si quelqu'un veut connaître à fond les coutumes et la vie du saint, il peut découvrir dans l'enseignement de la Règle toutes les traces de son magistère, car cet homme de Dieu ne donna certes aucun enseignement sans l'avoir d'abord appliqué lui-même."