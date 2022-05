Un roman noir à offrir de toute urgence à votre DRH " Objectifs inatteignables, management à la menace, restructurations et mises au placard... Personne ne connaît ça mieux que moi. Vincent Fournier, salarié d'un centre d'appels au bout du rouleau, m'a tout raconté avant que je ne mette fin à ses souffrances. Définitivement. C'est mon boulot, je suis médecin du travail. Ecouter, soigner. Avec le traitement approprié, quel qu'il soit... " A propos de l'auteur MARIN LEDUN est l'auteur d'une douzaine romans, dont En douce (prix Transfuge 2016) et L'homme qui a vu l'homme (prix Amila-Meckert 2014). Les Visages écrasés a reçu plusieurs prix et occupe une place de choix dans Le dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaître. " Une mécanique perverse, remarquablement dépeinte dans toute sa froideur clinique, sa folie destructrice. " Le monde des livres " Un thriller social qui donne des envies de vacances ad vitam. " Libération " Un roman terrible et vengeur. " Télérama " Un drame aux allures de thriller. " LivresHebdo