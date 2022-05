Trouver son profil ennéagramme. 40 exercices pour aller vers plus de force et d'harmonie

Dans la vie, chaque individu donne la priorité à une image de soi qui se reflète à travers ses actions et ses pensées. En analysant les conséquences de ces choix, l'Ennéagramme tente une description de la psyché humaine, en élaborant un modèle où chacun pourra se reconnaître. Ce modèle comprend neuf types de personnalité différents, soit 9 manières distinctes de se définir : le perfectionniste (1), l'altruiste (2), le battant (3), le romantique (4), l'observateur (5), le loyaliste (6), l'épicurien (7), le leader (8) et le médiateur (9). Cet outil aide à comprendre les mécanismes qui nous caractérisent, afin de mieux appréhender les situations et les émotions qui en découlent. Très accessible, ce livre est composé d'un questionnaire-test pour trouver son profil suivi d'un mini-guide de développement personnel pour chaque type ennéagramme.