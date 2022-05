La Voisine du cinquième

Kamal Achour, d'origine tunisienne, enseigne les mathématiques dans une université parisienne. Il a soixante ans, et vit avec sa femme, Brigitte, dans un immeuble où les copropriétaires et les locataires sont de nationalités et d'occupations fort différentes. Au dernier étage, habite une jeune Tunisienne, Zahra, qui travaille comme femme de ménage pour nourrir sa petite famille. Imbu de sa personne, fier de son ascension sociale, Kamal ne peut s'empêcher de sympathiser peu à peu avec Zahra et, tout à son jeu de séduction, finit par tomber amoureux d'elle. Son rêve le plus cher, à elle, est de rentrer en Tunisie, et elle ne tarde pas à le réaliser... Roman qui aborde subtilement la question de l'acculturation, il vient d'être nominé dans la short list du prix international du roman arabe.