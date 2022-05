Thaïlande du sud. Edition 2020

La réputation des plages thaïlandaises n'est plus à faire : plages de sable blanc ceintes de palmiers, eaux turquoise... un authentique décor de carte postale. Et si le tourisme intensif a endommagé certains récifs coralliens, les adeptes de la plongée restent émerveillés par la richesse de la faune et de la flore sous-marine. Le sud de la Thaïlande compte également plusieurs parcs nationaux permettant une immersion totale dans la forêt tropicale. Et comment évoquer un séjour en Thaïlande sans parler de la capitale Bangkok, véritable carrefour d'influences, où se télescopent tradition et modernité, dans une frénésie ininterrompue ? En ce qui concerne la gastronomie, le pays possède l'une des cuisines les plus fines du globe avec ses spécialités parfumées et épicées, souvent issues de la pêche du jour. Le climat tropical de l'ex-royaume de Siam est un atout pour les voyageurs qui rencontreront des températures agréables toute l'année, et malgré un essor touristique qui a vu se multiplier les établissements haut de gamme, la Thaïlande reste un pays très abordable. Le pays du sourire offre sa légendaire gentillesse et son immense générosité pour faire de votre séjour un moment magique.