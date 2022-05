Florence en quelques jours. 5e édition

Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir Florence en quelques jours. Tous les principaux sites décryptés : Duomo, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, jardins Boboli, Galeria de l'Uffizi, Galeria dell' Accademia, Palazzo Pitti. De nombreuses suggestions d'itinéraires thématiques : artisanat dans l'Oltrarno, vie nocturne dans Santa Croce, jardins à Boboli et San Miniato, etc. Un focus sur la gastronomie florentine (bistecca alla fiorentina, truffes), les restaurants les plus authentiques, et l'art de vivre de la capitale toscane avec les célèbres enoteche (bars à vins). Des encadrés pour mieux comprendre l'histoire de la Toscane (les Médicis, la Renaissance) et les traditions locales (la passegiatta, les tripes, la mode florentine). Un chapitre Excursions pour explorer les environs de Florence (Pise, Fiesole, le Chianti, Lucques, Sienne, San Gimignano...), et un plan détachable de la ville pour toujours trouver son chemin.