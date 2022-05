Max et Lili se mettent au hip-pop

Lili a arrêté la danse classique et a rejoint Marlène au cours de hip-hop. Max et ses copains luttent toujours contre Nicolas et sa bande. Pour éviter la violence qui monte à la récré, Lili les entraîne tous au hangar. Et leur propose de faire une chorégraphie au nouvel EHPAD qui a ouvert à côté et où leur arrière-grand-mère vient d'arriver.... Vont-ils y arriver ?