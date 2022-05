Un flic bien trop honnête

"Ce cocktail de Queneau et de Columbo est tout à fait réjouissant". LIVRES HEBDO Dans une petite ville de province, un assassin prolifique terrorise la population : plus de quarante cadavres sont à déplorer. Quatre ans que l'inspecteur Gamelle, vertueux et dépressif, flanqué d'un adjoint cul-de-jatte, peine à trouver ne serait-ce que le début d'une piste... Gamelle pourrait bien se résoudre à suivre les idées saugrenues d'un aveugle particulièrement intrusif... Un trio inattendu pour un polar burlesque et savoureux ! Né en 1949 dans les Ardennes où il vit, Franz Bartelt est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, parmi lesquels Chaos de famille, Le Jardin du bossu, ou encore Hôtel du Grand Cerf (Prix Mystère de la Critique 2018) et Ah, les braves gens ! (les deux derniers parus chez Points). A la fois poète, nouvelliste, dramaturge, feuilletoniste, ce romancier discret possède un style d'une rare élégance.