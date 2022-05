Les enquêtes de Julie Tome 1 : Le macaron meurtrier

Une nouvelle série française et inédite de cosy mystery ! Julie a tout quitté pour revenir à Beldoc, son village natal en plein coeur de la Provence. Sa pâtisserie (sans gluten, s'il vous plaît) a ouvert il y a peu : entremets, génoises et cannelés affichent leur plus beau sourire pour appâter gourmets et touristes. Hélas, des grumeaux font leur apparition quand l'un des participants à l'atelier macaron s'écroule raide mort sur le plancher du labo. Si la gendarmerie conclut rapidement à un banal infarctus, le mal est fait : la réputation de Julie est ruinée ! Or, pour une raison qui lui appartient, la jeune femme est convaincue que Maurice Sauve a été empoisonné bien avant de mettre les pieds dans sa boutique. Et, puisqu'elle n'a rien à perdre, Julie décide de mener l'enquête. Pour l'aider, une équipe championne de l'amateurisme : une grand-mère excentrique, une soeur grincheuse, un sous-chef geek et un chien plus proche de Rantanplan que de Rintintin. Le meurtre - si c'en est bien un - a été exécuté avec la plus stricte précision. La pâtissière saura-t-elle résoudre ce crime parfait ? A propos de l'autrice ANA T. DREW est l'esprit tordu qui se cache derrière la récente vague de meurtres survenus dans la petite ville de Beldoc. Lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, vous la trouverez peut-être en train de concocter des cookies - c'est d'ailleurs durant un atelier de pâtisserie qu'est né le personnage des Enquêtes de Julie. Elle vit à Paris, mais son coeur est en Provence. " C'est drôle, frais et ça reprend tous les codes du genre. L'héroïne a en plus une particularité qui donne envie de lire la suite... " Virgie_Monica, sur Babelio