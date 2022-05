En contact avec l'invisible. Un médium vous parle, 2e édition

Henry Vignaud s'appuie sur plus de 40 ans de vie quotidienne en contact avec le monde de l'invisible. En expliquant les modalités de son travail, il nous montre comment le dialogue médiumnique peut nous guider dans nos vies et nos choix, nous sortir des schémas à répétition, du deuil... nous accomplir dans nos missions de vie. Car le médium est un lien entre les défunts et les vivants. Un livre essentiel qui a fait date dans la prise de conscience d'une autre réalité et de la force des liens interpersonnels.