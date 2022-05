Mudra. Le yoga des doigts

Une Mudra est un positionnement précis des doigts qui aide à mieux faire circuler les énergies dans votre corps là où vous en avez besoin et à les sceller. En pratiquant ces gestes millénaires, juste quelques secondes, vous pouvez apaiser vos états émotionnels et vos petits maux du quotidien. Ce livre est une boîte à outils pour vous aider à mieux dormir, être moins stressé, plus concentré, moins en colère, plus joyeux... Il vous révèle le pouvoir merveilleux que vous avez entre vos mains.