Mens-moi jusqu'au bout du monde

Peut-on vraiment trouver l'amour sur Tha Cupidoo. com ? Partir à New York, apprendre des langues étrangères, trouver un emploi... Nitta a tout fait pour s'éloigner de la petite ville de Thaïlande où elle est née, et de tous les mauvais souvenirs qui y sont rattachés. Mais apparemment, ce n'est pas assez. Car aujourd'hui, sa cousine préférée lui demande de tout plaquer pour revenir en urgence à Keaa Ling. La raison ? La jumelle de Nitta, Kanitta, a eu la bonne idée de finir en prison quelques semaines à peine avant son mariage avec un riche étranger et il faut que Nitta vienne la remplacer jusqu'à sa libération. Nitta est très tentée de répondre par la négative et de se délecter de la déroute de sa jumelle diabolique, mais il se trouve que Kanitta possède quelque chose de très précieux aux yeux de Nitta. N'est-ce pas l'occasion parfaite pour se l'approprier ? Le plan semble idéal jusqu'au moment où Nitta rencontre le fiancé en question : un beau jeune homme à l'humour caustique, bien loin du pervers affamé de chair fraîche qu'elle avait imaginé. Mais que vient-il faire ici, celui-là, avec sa dégaine d'Apollon ? Et qu'est-on censée faire, au juste, quand on est sur le point de tomber amoureuse du fiancé de sa soeur ?