Cet été - là nous avions inventé un jeu que nous vions appelé " La sentinelle". . Lorsque sa soeur Ruth s'invite chez elle, dans cette station du Colorado devenue son refuge et le point d'ancrage de sa nouvelle vie, Alexandra Van Ness comprend très vite que le monde qu'elle s'est construit à grand-peine est menacé. Menacé par l'apparition de cette soeur jadis si proche, devenue une étrangère, mais toujours aussi prompte à semer le désordre autour d'elle. Menacé par le cortège d'addictions et de mauvaises fréquentations dont Ruth ne peut ni ne veut se défaire. Menacé, surtout, par ce passé qu'Alexandra s'efforce d'oublier. Aussi, lorsque Ruth lui demande de l'héberger, Alex pose une condition, une seule : ne jamais, jamais parler du passé. Et surtout pas de ce qui est arrivé ce jour-là, près du silo à grains, sous le ciel étincelant des Rocheuses. Ce jour où, pour Alexandra et Ruth, tout a basculé.