Humour, tendresse et vieux bouquins en plein coeur de la lande écossaise ! Thea Mottram vient de se faire licencier sans préavis. Et, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, son mari infidèle la quitte pour l'une de ses amies après vingt ans de vie commune. Le jour où elle déménage, ce dernier lui tend une lettre reçue récemment : Thea est la seule héritière d'un grand-oncle, qui lui lègue une maison en Ecosse ainsi qu'une importante collection de livres anciens. Soudain, prendre le large dans une petite ville côtière où personne ne la connaît semble être la meilleure des idées ! A Baldochrie, elle découvre un adorable cottage et une communauté accueillante... si l'on fait abstraction d'Edward, son voisin acariâtre, qui se trouve aussi être le libraire du coin. Déterminée à l'amadouer pour qu'il l'aide à se débarrasser de ses vieux ouvrages, elle lui prête main-forte pour un temps à la librairie. Simple parenthèse ou début d'un nouveau chapitre ? Pour trancher, Thea devra percer les secrets du bouquiniste. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Maryse Leynaud. A propos de l'autrice JACKIE FRASER est rédactrice et écrivaine indépendante. Elle a travaillé pour AA Publishing, Watkins, the Good Food guide et divers magazines de fiction. La librairie de la seconde chance est son premier roman. " Un feel-good réconfortant pour tous les amoureux des livres. " Femme actuelle