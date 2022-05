L'homme qui voulait mourir vivant

Moniteur de ski, Alain a 38 ans quand sa vie s'effondre. En moins de dix jours, on lui diagnostique un cancer et Alyson, son âme soeur, prend la fuite sans laisser d'adresse. Convaincu qu'elle est partie à New York, il quitte sa vallée pour tenter de la retrouver. Sur les traces de son amour disparu, des rencontres bouleversent sa trajectoire dans le dédale des rues new-yorkaises. Chacune d'elles l'invite à revoir ses habitudes, dépasser ses peurs et clarifier ses priorités. Initié par l'étonnant docteur Patterson à de mystérieuses techniques thérapeutiques, Alain va devoir prendre son destin "à bras-le-coeur" . Et si sa vie, la vraie, venait seulement de commencer ? Ce puissant roman initiatique nous interroge sur les enjeux fondamentaux de l'existence : pour quoi vivons-nous ? Comment vivre pleinement ? Sommes-nous bien là où nous devons être ?