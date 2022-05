Cueilleur d'essences. Aux sources des parfums du monde

Les essences naturelles sont toujours la part magique d'un parfum. Depuis trente ans, Dominique Roques parcourt les continents pour trouver les extraits de fleurs, feuilles, fruits ou bois, senteurs d'exception que les "nez" assemblent dans leurs formules. Au fil de ses voyages, il nous entraîne à la rencontre d'hommes et de femmes aux savoir-faire immémoriaux. Cueilleurs de fleurs en Bulgarie ou en Inde, bouilleurs de gomme en Andalousie, gemmeurs au Salvador ou au Laos, cultivateurs de patchouli ou de lavande, planteurs de santal, distillateurs de vétiver ou de bergamote... Tous participent d'une histoire de trois mille ans qui offre aux parfumeurs la rose et le jasmin, le oud et l'encens, le benjoin et la vanille. Avec humanité, passion et poésie, Dominique Roques nous raconte cet héritage fascinant et fragile. Le livre, d'une érudition aérée, est un écrin de douceur et d'intelligence. Virginie Bloch, Libération. Des récits dignes des Mille et une nuits. Maryan Charruau, Sud-Ouest.