L'appel de la sirène

La nouvelle enquête de Jana Berzelius Norrköping, Suède. Deux femmes sont retrouvées noyées sur les bords du fleuve de la ville. Leurs jambes cousues entre elles leur donnent l'apparence de funèbres sirènes. Lorsqu'un troisième corps est découvert avec ce même détail macabre, la pression monte pour la procureure Jana Berzelius, en charge de l'enquête avec les policiers Henrik Levin et Mia Bolander. Les allées et venues d'une voiture près des lieux du crime pourraient être la clé : le véhicule appartient à un certain Simon Norell qui a tué sa famille des années plus tôt. Il serait l'assassin parfait s'il n'était pas en ce moment même enfermé en hôpital psychiatrique. Dans sa quête vengeresse de la vérité, Jana Berzelius prend des décisions impulsives et radicales qui pourraient finir par se retourner contre elle... Traduit du suédois par Rémi Cassaigne. A propos de l'autrice La Suédoise EMELIE SCHEPP fait aujourd'hui figure de phénomène avec le succès retentissant de son premier roman, Marquée à vie - plus d'un million de ventes et vingt-neuf traductions. Elle a été élue autrice de l'année au festival de Gotland en 2016, 2017 et 2018. " Diablement composé. " Le Point. fr " Une intrigue sans faille qui s'empare d'un fait de société très actuel". Blog L'ivresse du noir