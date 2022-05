La conseillère. Marie-France Garaud, la femme la plus puissante de la Ve République

Elle a été la femme la plus puissante de la France contemporaine, mais personne n'a jamais raconté son histoire. Pendant près d'une décennie, Marie-France Garaud a régné depuis la coulisse sur la vie politique de notre pays. Conseillère de Georges Pompidou à l'Elysée, elle faisait et défaisait les carrières dans son bureau. Le gaullisme tourne alors la page du Général et une nouvelle génération cherche à se faire une place. Avec son alter ego, Pierre Juillet, Garaud jette son dévolu sur Jacques Chirac, un jeune ministre ambitieux au caractère incertain, avec l'idée d'en faire un président à son image. Autoritaire et conservatrice, charmante et libre, la conseillère exerce sur lui un véritable empire. Telle Agrippine, mère et régente de Néron, cette Poitevine jouit du pouvoir par procuration. Jusqu'à la chute, et à la rupture. Cette enquête documentée et vivante jette enfin la lumière sur une femme iconique, la première "spindoctor" à la française.