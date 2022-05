Nos premières fois. 30 (pré)histoires extraordinaires

Qui ne s'est jamais interrogé sur les premières fois fondatrices de l'humanité ? Premier outil, premier feu, premier dieu, premier mot, premier couple, premier enterrement... Ces premières fois culturelles, techniques et matérielles, qui constituent notre mémoire collective, prennent la forme de trente récits aussi vivants que passionnants. En s'appuyant sur les connaissances les plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine, Nicolas Teyssandier nous convie à un voyage vertigineux dans le passé à la rencontre de nos ancêtres, celles et ceux qui ont fait de nous des humains.