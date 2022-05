Mort d'un sénateur

Le 10 juillet 1940, un mois après l'occupation de la France par l'armée allemande, l'Assemblée Nationale accorde les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Deux jours plus tard, le corps du sénateur Etienne Ferrand est retrouvé dans une chambre d'hôtel de la capitale auvergnate. Adversaire de Pierre Laval, franc-maçon, républicain, le sénateur était un farouche opposant du nouvel Etat français. Que faisait-il à cinquante kilomètres de Vichy alors que sa présence aurait été indispensable en ce moment où se jouait le sort de la République ? Son intérêt pour un véhicule révolutionnaire conçu par Citroën aurait-il mis sa vie en danger ? Assassinat politique ? Espionnage industriel ? L'inspecteur Joseph Dumont doit enquêter dans ce contexte difficile. Une nouvelle administration d'où sont renvoyés les fonctionnaires républicains est mise en place, et la Cagoule, organisation d'extrême droite reprend du poil de la bête, dont le chef clermontois est le respectable confiseur Lucien Thévenet. Entre Clermont, Vichy et Paris, Joseph découvre les intrigues politiques et politiciennes qui ont entouré la naissance du régime de Vichy.