Quand les hasards sont des rendez-vous

Un soir d'été, Papé quitte ce monde. Ses petits-enfants de coeur deviennent les gardiens d'un héritage : ses valises pleines de souvenirs et de secrets. Ils décident de faire de l'histoire de Papé un spectacle de rue. Une aventure sur les routes de France qui leur réservera des surprises... Le pouvoir salvateur des souvenirs 2005 : Une troupe de théâtre de rue a posé ses valises sur un bout de trottoir. Une installation bancale de bric et de broc, des chansons, un brin de poésie. Un matin d'été, Lisa et ses amis apprennent le décès de Papé, un SDF de 86 ans qu'ils avaient pris en affection et qui fréquentait le bistro favori de la troupe. Papé leur a légué des valises contenant ses souvenirs. Lisa et ses proches ouvrent une à une ces malles, découvrant l'itinéraire de Papé, de son enfance à Nice dans les années 1920 à Lyon, Dijon puis à son dernier port d'attache parisien. Ils décident alors de faire de l'histoire de Papé un spectacle de rue. L'aventure qui les mène sur les routes de France leur réservera bien des surprises...