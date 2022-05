Les dieux sauvages Tome 4 : L'héritage de l'Empire. Partie 2

La guerre entre les dieux sauvages fait rage. La ville de Loered, la forteresse de Rhovelle, a résisté à un siège interminable grâce à Mériane, l'envoyée du dieu Wer, mais se trouve désormais isolée dans un royaume à feu et à sang. L'armée mi-chair mi-machine du dieu Aska continue son avancée vers Ker Vasthrion, bien décidée à s'emparer de la capitale. Alors que la Rhovelle, dont le trône est toujours vacant, a désespérément besoin d'union contre l'ennemi démoniaque, l'étau se resserre autour de Mériane et de ses soldats. Car l'Eglise de Wer, prête à tout pour asseoir son autorité, ne peut accepter que le salut du royaume passe par une femme. Pour échapper au crépuscule sans fin qui menace de les engloutir, les Rhovelliens devront remonter aux origines de la lutte fratricide entre les dieux sauvages. Avec Les dieux sauvages, Lionel Davoust signe une saga de fantasy épique et foisonnante, dans la lignée des oeuvres de George R. R. Martin ou Brandon Sanderson.