Rien ne va plus à Seth. Les castes inférieures, tiraillées par la faim et excédées par le mépris croissant de la noblesse, rêvent de révolte. Les puissants, eux, ne s'entendent plus. Il suffirait d'une étincelle pour que la capitale s'embrase. Lorsqu'un attentat ensanglante la très attendue cérémonie du millénaire de Seth, c'est tout l'Empire qui vacille sur ses fondations. Alors qu'Alfred de Pergoal, ingénieur de génie et créateur des plus beaux engins à vapeur de son temps, est accusé à tort de ce funeste crime, les différentes puissances déclenchent leurs offensives. Car si l'Empire s'effondre, la guerre, elle, ne fait que commencer, et elle sera totale... Avec L'Empire s'effondre, Sébastien Coville signe le premier volume d'une trilogie grandiose, au croisement de la fantasy, du steampunk et du roman historique, qui fait écho aux questions contemporaines qui traversent nos sociétés.