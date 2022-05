S'entraîner à la Process Communication. 40 exercices pour maîtriser les outils

Basée sur les concepts de l'Analyse Transactionnelle, la Process Communication propose une typologie de 6 personnalités (persévérant, travaillomane, empathique, rebelle, rêveur et promoteur) et une méthode pour fluidifier la communication. Elle permet de développer les points forts de notre personnalité et aide à établir des relations apaisées avec les autres. L'ouvrage propose 40 exercices pour en maîtriser les concepts et les outils. En 30 jours d'entraînement, l'auteur vous propose de vous familiariser avec cette approche dont la pratique simplifie la vie aussi bien qu'elle l'enrichit.