Qui aurait pu croire…

Tanya mène une existence très ordonnée à Londres, dans l'appartement de rêve prêté par la puissante fondation qui l'emploie. Lorsque l'une des missions archéologiques qu'elle supervise ne donne plus signe de vie, la jeune femme est envoyée en Egypte pour évaluer les activités d'un chercheur nommé Scott Trevor. Alors qu'elle déteste les voyages et l'imprévu, la voilà bien malgré elle en plein désert, sur le site de fouilles d'une forteresse millénaire perdue, en compagnie d'un brillant archéologue aussi fascinant qu'énigmatique... Sur la terre des pharaons, Tanya va non seulement explorer un autre monde et un grand mystère, mais aussi ce qui se cache au plus profond de son coeur. Découvrez ce roman revisité et réinventé pour vivre une aventure exaltante, une plongée dans l'inconnu pleine de surprises et de découvertes !