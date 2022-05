Barbara, esthéticienne et médium

A Aubusson, tout le monde connaît Barbara : avec son verbe fleuri, ses talons hauts et son décolleté plongeant, l'esthéticienne ne passe jamais inaperçue. Pourtant, sous ses airs frivoles, elle cache un passé douloureux. Et quand se déclarent subitement d'incontrôlables dons de médium et que se manifestent des fantômes pour le moins capricieux, son fragile équilibre vole en éclats. Mais Barbara doit accepter l'évidence : les morts ont besoin d'elle, elle seule peut les aider à trouver le repos éternel. Et si cette surprenante mission était pour Barbara l'occasion de faire enfin la paix avec son passé ?