Shaft shaft shaft !

" Fumer quelques cigarettes de marijuana dans les bras d'un gars bien baraqué et s'envoyer en l'air, rien de tel pour dissiper l'angoisse des veuves. " John Shaft, le super détective noir américain, est de retour. Et bien énervé par le meurtre de son ami, Calvin Monroe Ashby, fierté de la communauté afro-américaine de New York, qui laisse derrière lui une veuve aussi inconsolable que désirable. Voici donc Shaft à nouveau plongé dans les bas-fonds de Harlem, au coeur du monde de la drogue, de la prostitution et du crime, bien décidé à aller au bout de son enquête. Même si ses investigations doivent déclencher une guerre entre le boss de la mafia sicilienne et le parrain noir de Harlem. Au coeur de l'affaire : l'entreprise de pompes funèbres que dirigeait le défunt Asby à Brooklyn. On peut compter sur Shaft pour que celle-ci se mette à tourner à plein régime !