Hollywood, Sunset Boulevard, Getty Center, Beverly Hills et Melrose Place, Santa Monica et Venice Beach, corniche de Mulholland Drive, food trucks et cafés végétariens, coffee shops et marchés fermiers, shopping clinquant ou bohème, échappée à Malibu ou à Palm Springs : suivez le guide ! - Un concept unique : des cartes grand format dépliables par quartier - Les incontournables, visites, restos et sorties localisés sur les cartes- Des idées et des balades pour découvrir la ville autrement. Tous les bons plans testés par nos auteurs pour vivre à l'heure de Los Angeles !