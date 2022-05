Le soleil suivant. Tome 1

Venise, 1713. Les musiciennes rivales de la Pietà et des Incurabili vont jouer ensemble pour la première fois devant un parterre de riches notables. Lorsqu'une tribune s'effondre sur le public, le chirurgien Azlan de Cornelli intervient et sauve un grand nombre de blessés. Cette catastrophe n'est pas un accident mais le rouage d'une machination dont Azlan va devenir malgré lui un acteur majeur. Dans Les Filles du choeur, le destin d'Azlan de Cornelli va croiser celui de deux femmes en lutte contre leur époque. Sarah, une jeune juive du Ghetto, est obsédée par un mystérieux héritage familial : le Codex Quanum. Ce traité arabe, daté du XIIe siècle, pourrait recéler une véritable révolution pour l'histoire de la médecine. Maria della Violla, placée très jeune dans cette véritable prison qu'est la Pietà, et dont le seul avenir est d'être mariée de force, cherche à s'échapper par tous les moyens. Ensemble, ils vont tenter de percer le secret du Codex Quanum et résoudre ses énigmes faites de codes et de partitions musicales savamment dispersés au fil des siècles dans les plus grandes bibliothèques d'Europe, bravant l'Inquisition et les pouvoirs temporels prêts à tous pour se l'accaparer.