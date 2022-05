Le cinéma de rêve face à la mer

Gina a un rêve : redonner son lustre et son succès d'antan au cinéma Le Palace. Le Palace de Dolwhiddle est un cinéma art déco, niché en face de la mer, en Cornouailles, dont l'heure de gloire est passée depuis longtemps. Ce sont les délicieuses glaces Ferrelli vendues dans le hall qui le maintiennent encore en vie. Aussi, lorsque le vieux monsieur Ferrelli se casse une jambe, sa petite-fille Gina laisse tout tomber pour venir l'aider. Mais à son arrivée, elle est consternée par l'état du cinéma, dont elle se souvient avec tendresse pour l'avoir fréquenté quand elle était petite. Elle est déterminée à lui donner le relooking qu'il mérite. Avec Ben, son ami d'enfance et expert local en rénovation, elle entreprend de redonner au Palace son ancienne gloire. Mais le cinéma a besoin de plus qu'un nouveau public. Gina pourra-t-elle sauver l'endroit avant qu'il ne soit trop tard ?