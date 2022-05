Les ingratitudes de l'amour

Il existe plusieurs façons de réparer un coeur brisé, mais se rendre à un colloque savant compte sans doute parmi les plus insolites. Dulcie Mainwaring vient de rompre ses fiançailles... Et pour se remettre de ce violent chagrin d'amour, la jeune femme se rend à un colloque savant. Elle y rencontre Viola, jeune femme fougueuse, un brin pimbêche, et le séduisant Aylwin Forbes, directeur d'une revue, qui l'obsède chaque jour un peu plus. De retour à Londres, Dulcie invite Viola, elle aussi éprise d'Aylwin Forbes, à occuper l'une des chambres de sa vaste maison de banlieue. Et tout en se consacrant à l'indexage d'ouvrages savants, les deux jeunes femmes vont se lancer dans une quête aussi cocasse que risquée afin d'en savoir plus sur leur bien aimé... Ce livre est une délicieuse plongée pimentée et pleine d'humour dans le Londres des années 1960 ; un contre-pied à la norme et aux convenances. Barbara Pym est aussi vintage que moderne ! " Sous la comédie de moeurs, l'autrice interroge, tendre et narquoise, la solitude au féminin, le poids des conventions et la quête illusoire du prince charmant. " Le Monde Traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff