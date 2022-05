Wendy, Violet, Liza et Grace : les 4 filles du Dr. Sorenson nous offrent la saga d'une famille américaine qui "se dévore comme une série" (Le Monde). Il était une fois en Amérique... la famille idéale. Dans leur belle maison de Chicago, David et Marylin s'aiment d'un amour ardent depuis 40 ans. Mais pour leurs quatre filles, Wendy, Violet, Liza et Grace, le modèle est écrasant : comment être à la hauteur quand on a grandi à l'ombre de parents toujours aussi épris l'un de l'autre à soixante ans qu'à vingt ? Chacune surfe sur ce traumatisme inversé à sa manière, entre complicité et vacheries, cachotteries et mensonges, échecs et aspirations. Jusqu'à ce que resurgisse Jonah, quinze ans, le douloureux secret de Violet, authentique avis de tempête sur la météo domestique. Des années 1970 à nos jours, des joies et blessures de l'enfance aux enjeux décisifs de l'âge adulte, Tout le bonheur du monde nous offre une place privilégiée dans ce grand-huit familial endiablé Aussi drôle que touchante, Claire Lombardo a l'oreille absolue pour les nuances et les contra dictions qui font des relations humaines l'inépuisable source de tous les tourments. Et de tous les bonheurs. PRESSE : "Très juste, émouvant, ce roman suit les destinées tourmentées de quatre filles devenues des femmes diversement insatisfaites, scrute les névroses d'enfance et dévoile les cadavres dans le placard. Il se dévore comme une série ". Le Monde. " Claire Lombardo signe un roman épique sur une famille américaine merveilleusement dysfonctionnelle". Olivia de Lamberterie, Elle. "Tout le bonheur du monde est sans nul doute l'une des meilleures sagas familiales de ces dernières années ". Le journal de Québec. "L'auteur détaille avec sensibilité, humour et sarcasme la complexité des relations entre soeurs et porte sur ses personnages irrésistibles, un regard aussi rosse que bouleversant. " Le Figaro Magazine.