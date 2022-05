La seule biographie complète de Jacques Brel. Une vie ardente et démesurée, le portrait unique d'un homme libre. Il fut chanteur, mais aussi acteur, réalisateur, aviateur et navigateur. Pour raconter les vies de Jacques Brel, Olivier Todd a mené l'enquête de Bruxelles aux Marquises en passant par la France. Il a recueilli les témoignages de la femme et des filles du chanteur, de ses compagnons de métier, de ses maîtresses, écouté les souvenirs de ses amis. Il a découvert des textes inconnus, des poèmes, des notes, des embryons de romans... et toute une correspondance étonnante, attendrissante, irritante, qui dévoile l'homme sous la célébrité. Olivier Todd redonne vie à un grand parolier, à un interprète et à un compositeur hors pair, mais aussi à une personnalité riche et complexe. " Un témoignage hurlant de vérité et de rage. " Le Figaro. " Après avoir lu Todd, on connaît Brel intimement. Pas indiscrètement. " L'Express. " Une monographie dont Jacques Brel sort à la fois - et c'est rare - révélé et grandi. " France-Soir.