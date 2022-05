Les sourires du diable

La ville de Saint-Louis et la région des trois frontières connaît une série de meurtres en apprence rituels. On trouve régulièrement, au petit matin, le corps d'un homme mis en scène à la vue de tous, assassiné toujours de la même manière, selon une méthode implacable. Pour la capitaine Catherine Molinot, l'affaire est particulièrement difficile. Tout, en apparence, relie ces morts, mais ils ne se connaissaient pas et rien ne permet de mettre à jour une piste crédible. Rien sauf un détail ? : ces hommes semblent avoir eu, auprès des femmes, des moeurs particulièrement violentes. La justice aura bien du mal à passer.