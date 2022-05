Last Weekend

Trois amis, une maison au bord d'un lac, une escapade secrète... qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? C'était censé être l'endroit rêvé où passer le week-end du bal de promo. Mais lorsqu'elle se réveille seule et couverte de sang sur un chemin de randonnée, sans aucun souvenir des deux jours précédents, Claire comprend vite qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Trois personnes ont gravi la montagne ; une seule est redescendue. Que s'est-il passé ? Où sont Kat et Jesse ? Claire sait que les réponses sont enfouies quelque part dans sa mémoire, mais elle ne tarde pas à comprendre que tout le monde a des secrets - y compris ses meilleurs amis. Et elle est presque certaine qu'elle ne va pas aimer ses souvenirs quand ils lui reviendront.