Le grand jeu. Officiers et espions en Asie centrale

Une grande fresque historique sur le choc annoncé de deux empires, qui permet aussi de comprendre l'Afghanistan contemporain et les enjeux géopolitiques de cette région du monde. Le grand jeu, c'est l'histoire de la lutte de l'ombre qui opposa au XIXe siècle l'Empire britannique et la Russie tsariste dans les montagnes et déserts de l'Asie centrale, du Caucase au Tibet. Les Britanniques étaient convaincus que les Russes voulaient s'emparer des Indes. Au début, la frontière entre la Russie et les Indes était distante de 3000 km ; à la fin, de moins de 30 km ; le conflit semblait inévitable... Un récit superbement écrit et informé.