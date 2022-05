Romy intime

Une biographie sensationnelle qui révèle Romy Schneider dans toute son humanité, par la journaliste Alice Schwarzer à qui elle se confia. Un témoignage unique, rempli de révélations surprenantes, qui paraît pour les 40 ans de la mort de l'actrice. 40e anniversaire de sa disparition : les confessions de Romy " Romy m'a accompagnée tout au long de ma vie. Dans les années 1950 et 1960, elle fut chez nous l'incarnation de tous les clichés qui couraient sur les femmes : depuis la "vierge' Sissi jusqu'à la "salope' de Paris. En ce 12 décembre 1976, il fait noir et il pleut. Depuis la tombée de la nuit, dans mon penthouse, à Cologne, nous évoquons sa mère, très proche de Hitler, son beau-père, trop proche d'elle, ses amours avec des comédiens et des réalisateurs, ses liaisons "interdites'... Nous parlons de l'amour et du métier, de ses chagrins et de ses colères. Romy Schneider est désespérée et furieuse. Au fil des heures, je prends conscience qu'elle est à la fois courageuse et craintive, révoltée et conformiste, surdouée et rongée par le doute. Elle veut que moi, la féministe, je la venge. Nous ne nous doutons pas que dans cinq ans, six mois et dix-sept jours, elle aura cessé de vivre. " Alice Schwarzer Durant une nuit entière, Romy s'est confiée à Alice Schwarzer comme jamais encore elle ne l'avait fait. Première édition : l'Archipel, 2018.