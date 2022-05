M'appelle pas fillette !

" A moi le plaisir ! dis-je. Les poulets ne m'inquiètent pas du tout. Laissez-moi m'amuser. " On vient de régler son compte à Bennett, le parrain de la mafia new-yorkaise. Ses amis comme ses ennemis attendent l'arrivée de Deep, le nouveau patron, que personne n'a vu en ville depuis plus de vingt ans. Tous attendent de voir si ce dernier est encore assez fort pour régner sur cet empire de clandés, de boîtes de nuit et autres tripots que Bennett lui a légué en vertu d'un pacte conclu du temps de leur jeunesse. Tous attendent aussi de vérifier si Deep remplira la condition principale du testament, à savoir identifier le meurtrier de Bennett, qui se savait menacé. Tous attendent surtout de savoir s'il trouvera les dossiers grâce auxquels leur boss les tenait. Mais aucun d'entre eux n'a idée de ce qui l'attend lorsque Deep arrive enfin, son légendaire calibre . 38 à la ceinture. Surtout pas Tally Lee, la belle blonde, ni Helen, la jolie brune. Et encore moins le lecteur, que le retournement final laissera sans voix.